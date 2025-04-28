Waive¤¬9·î¤è¤ê¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡ãWaive¡ÖLAST GIGS.¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢6·î¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãÁó¹È°ìÁ® -soukouissen-¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¸ø±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£¢¡Waive ²èÁü5·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÂè2ÃÆ¤¬¡ØRED ALBUM¡Ù¤À¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¤Î6·î21Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãÁó¹È°ìÁ® -soukouissen-¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢7·î25Æü¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ