À±É÷¤Þ¤É¤«¡õÅÄÂ¼²ê¼Â¡¢¾ëÅÄÍ¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØPRETTY WOMAN The Musical¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î¡Á3·î¤ËÅìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¡¢Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡ÊÀ±É÷¡Ë¡õ¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡Ê¾ëÅÄ¡Ë¤È¡¢¥³¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡ÊÅÄÂ¼¡Ë¡õ¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅÄÂ¼¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó&¾ëÅÄ¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È