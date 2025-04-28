¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿ー¥é¥ó¥È¤ÏÆüËÜ¿Í¥»¥Ã¥¿ー¤Î»³ËÜÎ¶¡Ê24¡Ë¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£28Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ »³ËÜ¤Ï¶¯¹ë¤ÎÍìÆî¹â¹»¡¢Åì³¤Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥º¡Ê¸½¡¦¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ1¥·ー¥º¥ó¤Î¤ß¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2023ー24¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¤ËÅÏ¤ê¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥Ö¥«¥ì¥¹¥È