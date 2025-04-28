ëÝÁá»ÔÍ£°ì¤Î¼òÂ¢¤Ç¡ÖÂ¢³«¤­¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¼ò¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊµÒ¡Ë ¡ÖÂ¢³«¤­～¡× 26Æü¤ËëÝÁá»Ô¤Î¼òÂ¢¡ÖµÏ¤ÎÀî¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Â¢³«¤­¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ Ìó20¼ïÎà¤Î¿·¼ò¤¬ÊÂ¤ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Îµ¡²ñ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊµÒ¡Ë ¡Ö¸áÁ°8»þ45Ê¬¤«¤éÊÂ¤ó¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¡£¾¯¤·´Å¤¤¤±¤É¡¢¸åÌ£¤ò»Ä¤µ¤º¥¹¥Ã¥­¥ê¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤âÍè¤¿¤¤¡× ¡ÊµÒ¡Ë ¡Ö°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ´Å¤¯¤Æ¡¢¥­¥ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ