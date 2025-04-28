¡ÖBreakingDown¡×¤ËÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡ÈÆ®¤¦ÎÁÍý¿Í¡É¤³¤á¤ª¡Ê30¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³°¹ñ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¡ÈÌÂÏÇ¡É¹Ô°Ù¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¤³¤á¤ª¤Ï1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅºÉÕ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÇÇú²»¤òÌÄ¤é¤¹³°¹ñ¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¿ô½½¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬¼þ¤ê¤ò¼è¤ê°Ï¤ß¡¢¥Ð¥¯Å¾¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡Ö¥Õ¥©¡¼!!¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÃËÀ­¤Ï¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡ÖSigma Boy