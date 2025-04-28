ÆÉÇäÃæµþFS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(FYCS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹)»±²¼¤Î»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ê¡²¬ÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó4¶É¤Ï¡¢29Æü(16:00¡Á16:45º¢)¤ËÍ¼Êý¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÇÆ±»þÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£(º¸¤«¤é)»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ê¡±Ê½Ó²ð¥¢¥Ê¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦²¸ÅÄÀéº´»Ò¥¢¥Ê¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¡¢Ê¡²¬ÊüÁ÷¡¦¾¾°æÎéÌÀ¥¢¥Ê»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤É¤µ¤ó¤³¥ï¥¤¥É179¡Ù¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥­¥ã¥Ã¥Á!¡Ù¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥Èten.¡Ù¡¢Ê¡²¬ÊüÁ÷¡Ø¤á¤ó