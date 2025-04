澤部渡のソロプロジェクト・スカートとラッパー/プロデューサーのPUNPEEがコラボした"スカートとPUNPEE"が、「ODDTAXI - From THE FIRST TAKE」を4月29日に配信リリースすることを発表した。「ODDTAXI」はTVアニメ『オッドタクシー』オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、登録者数1000万人を超える人気YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて2021年に披露した一発撮りパフォーマンスが、今回音源化されることとなった