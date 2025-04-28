±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§¥Õ¥å¥ê¥ª¥µ¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥®¥ã¥ó¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥ã¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥¤¤¬¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Ù¥Ã¥«¤Ë¤Æ¡¢É×¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¥ã¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥¤¡¢·ëº§µ­Ç°Æü¤Ë¡Ö°¦¤·¤¤¿Í¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¼°¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥·¥§¥¢DailyMail¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥ã¤È¥Þ¥ë¥³¥à¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö4·î26Æü¤Î¤³¤È¡£¥¢¥Ë¥ã¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥À