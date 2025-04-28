ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¶½ãÇÉ½÷Í¥¤È¡¢Çä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¤È¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤ÏÀ¤´Ö¤òÂç¤­¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤»¤¿¡¼¡¼¡£4·î23Æü¡¢¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç ¡È¶ØÃÇ¤Î°¦¡É ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÊÌî²ê°ê¤ÈÅÄÃæ·½¤À¡£15ºÍº¹¤Î2¿Í¤¬¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö2¿Í¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ë¤Æ¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î½©¤«¤é¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢