NHK¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ªー¥ì¥Ã¥¯¤Ï¡¢³«È¯¤ÎÉñÂæÎ¢¤äÄ©Àï¤ÎÁ´ËÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬Ä©Àï¤·¤¿¡ÖµÓÎ©25¥áー¥È¥ëÁö¡×¤È¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥ÑーÅê¤²¡×¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡È¥â¥ó¥¹¥¿ー(¥Þ¥·¥ó)¡É¤Î³µÍ×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥ªー¥ì¥Ã¥¯¤ÏÇÀ¶Èµ¡³£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¡¢À½Â¤¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥áー¥«ー¡£¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡×¤Ë¤Ï¡ÈO¥ì¥Ã¥¯¡É¤È¤·¤Æ2025Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷