¤Þ¤µ¤Ë¡ÉK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡É¤Î»þÂå¤À¡£´Ú¹ñ¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢´Ú¹ñÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¡¢´Ú¹ñÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°ì²áÀ­¤Î¥Ö¡¼¥à¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û·ã¿É¥é¡¼¥á¥ó¥½¡¼¥¹¤ÇÌ¼¤òµÔÂÔ»à¤µ¤»¤¿´Ú¹ñÉ×ÉØ¡ÉK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡É¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤¬À¤³¦Åª¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÅØÎÏ¤¬Âç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÁ°Àþ¤Ç´Ú¹ñÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿¨¤ì¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ú¹ñÊ¸²½¤Î¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ºÇ¶á