¡Ú Ž¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤Á¤Î½ã¾ð¥µ¥­¥å¥Ð¥¹Ž£Âè1´¬¡Û 5·î27Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1,100±ß ¹©Æ£¤¨¤ë»á¤Î¸ø¼°X ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û Ë§Ê¸¼Ò¤Ï¡¢5·î27ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¹¾¸ý¤µ¤ó¤Á¤Î½ã¾ð¥µ¥­¥å¥Ð¥¹¡×Âè1´¬¤Î½ñ±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ö¹¾¸ý¤µ¤ó¤Á¤Î½ã¾ð¥µ¥­¥å¥Ð¥¹¡×¤ÏÌ¡²è²È¤Î¹©Æ£¤¨¤ë»á¤¬¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤­¤é¤éMAX¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎºîÉÊ¡£º£²ó¤ÏÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤ÆÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ò¥Ó¥­¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ