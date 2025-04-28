¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡ÖYOU GOTTA RUN -English version-¡×¤¬OP¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆîÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¡ª À¤³¦Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØBEYBLADE X¡Ù¡£ 2024Ç¯½©¤è¤ê¡¢ÆüËÜÃÏ°è¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢L¡ÇArc-en-Ciel ¤Î¡ÖYOU GOTTA RUN¡×¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î Cartoon Network¤Ë¤Æ¡¢4·î26Æü