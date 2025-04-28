10Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¡ØÇ¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á¡Ù¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè·î¡Ö½Ú´Ç¸î»Õ»ñ³Ê¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ÖÀ¥æÆÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û10Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÆñÉÂ¡ÚÇ¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á¡Û´ÖÀ¥æÆÂÀ¤µ¤ó39ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ðÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÇ¾½Ð·ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ú¤Æ¤ó¤«¤ó¡Û¤È¡Úµ­²±¾ã³²¡Û¤È¡Ú¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¡Û¤òÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤¹ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×´ÖÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤­