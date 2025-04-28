2021Ç¯¡¢Åö»þÃæ³Ø1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤¸¤á¤òÍýÍ³¤Ë¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Î¾¿Æ¤¬Æ±µéÀ¸¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿Ì±»öÄ´Ää¤Ç4¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤¸¤á¤òÇ§¤á¡¢Çå½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÉã¿Æ¡ÖÅö»þ¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤«¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯Á¢¤Þ¤·¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¡×2021Ç¯2·î¡¢Ìî¡¹»Ô»Ô¤ÎÉÛ¿åÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¶ì¤Ë¼«¤é