ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤Î»û±¡¡Ö¿·°æÌô»ÕÇß¾È±¡¡×¤¬º£½Õ¤«¤éÅÀ»ú¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò²»À¼¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¡£È¯°Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤ò³Ø¤ÖÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ç¡¢¡Ö»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀÐÂôÃ£ÍÎ¡Ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï¸ü¼ê¤Î»æ£²Ëç¤Ç¡¢É½¤ÈÎ¢¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÅÀ»ú¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±ËçÌÜ¤ÎÉ½¤ËÅ½¤é¤ì¤¿£²¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÇÆÉ¤ß¹þ