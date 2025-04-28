2026Ç¯¤Ë³«±à25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2027Ç¯3·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¡×¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ËÁõ¾þ¤ä¸÷¤Î±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥¯Ãæ¤¬¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤Ï¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥ºÅÐ¾ì20¼þÇ¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¢£2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼³«±é2001Ç¯9·î4Æü¤ËÀ¤³¦½é¤Î³¤