±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ£´·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè34Àá¤Ç¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££µ¡Ý£±¤Ç´°¾¡¤·¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê20²óÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿±óÆ£¤Ï¡¢76Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ËÜ¿¦¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±¦SB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØXports News¡Ù¤Ï¡¢²ø²æ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î´Ú¹ñÂåÉ½FW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ò°ú¤­¹ç¤¤¤Ë