J2¿å¸Í¤Ï28Æü¡¢GKÀ¾Àî¹¬Ç·²ð¡Ê22¡Ë¤¬ÁáÂç¿Í´Ö²Ê³ØÉôe¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò½¤Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁáÂç¤Ç¤Ï07Ç¯¤«¤é¿Í´Ö²Ê³ØÉôe¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬Ìî¤ÎÆÃÊÌÁªÈ´ÏÈ¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾Àî¤Ï21Ç¯ÅÙ¤Ë¹ç³Ê¡£Åö»þ½êÂ°¤ÎJ2ÂçÊ¬¡¢º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¿å¸Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÌ¿®²ÝÄø¤ÇÃ±°Ì¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¿å¸Í¤Ï¡¢Â´¶ÈÏÀÊ¸¼¹É®¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¸æÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤ÈÀ¾ÀîÁª¼ê¤è¤êÁêÃÌ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹