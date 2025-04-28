¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬26Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¥­¥Ã¥Á¥ó¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¡¢¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È12ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤È¡¢9ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëçý³ðºÚ¤µ¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²£´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£26Æü¤ÏYouTube