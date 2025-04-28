BIGBANG¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡Ë¥ê¡¼¥À¡¼G¡ÝDRAGON¤Î·³Ââ¤Ç¤Î°ïÏÃ¤¬°ìÉô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñÈÇ¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤¬27Æü¡¢¥Í¥Ã¥È¶É¡ÖENA·ÝÇ½¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢G¡ÝDRAGON¤Î·³¿Í»þÂå¤ÎÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£G¡ÝDRAGON¤Î·³¿Í»þÂå¤Î¤³¤È¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼ç¤Ë´Ú¹ñÅìÉô¡¦¹¾¸¶Æ»¡Ê¥«¥ó¥¦¥©¥ó¥É¡Ë¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤ÎÇò¹üÉôÂâ¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¡£18Ç¯2·î27Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢19Ç¯10·î26Æü¤Ë½üÂâ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢µþµ¦Æ»¡Ê¥­¥ç¥ó¥®¥É¡ËÎ¶¿Î¡Ê¥è