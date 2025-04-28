ÆÉ¤á¤½¤¦¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤´Á»ú¤ä¡¢°ì½Ö¤ÇÆÉ¤á¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ÖÆñÆÉ´Á»ú¡×¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤³¤ìÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤¹¤¦¤Á¤ËÈ¯ÁÛÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤â¡© ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»¨³Ø¡¦Æ¦ÃÎ¼±¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â©È´¤­¤¬¤Æ¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌäÂê¤Ï¡Ä º£²ó¤Î½ÐÂê´Á»ú¤Ï¡ÖÖð¡×¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ß¤Ï3Ê¸»ú¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë180?¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ò¥ó¥È¡§ºÙÄ¹¤¤ÉÛ¤ò´È¤Ë¤¯¤¯¤ê¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÈÎÂ¥¤ä±þ±ç¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤µ¤Æ¡¢¤â¤¦Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·