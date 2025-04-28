8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ICEx¡Ê¥¢¥¤¥¹¡Ë¤Î»Ö²ìÍû¶ê¤ÈÈ¬¿ÀÎË²ð¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÂçµ±¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëBS12¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÏ»·î¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ù¡Ê5·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¸å9¡§30¡Ë¤ÎÊüÁ÷Ä¾Á°µ­¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¾¾ËÜ¤ÎÌò°áÁõ¤Ç¤¢¤ë¡È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼´¬¤­¡É¤òÈ¬¿À¤¬Àä»¿¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ñ¸«¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿»Ö²ìÍû¶ê¤ÈÈ¬¿ÀÎË²ð¾¾ËÜ¤Ï¡Ö1¿Í¤¬¤·¤ã¤Ù¤ëÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤»¤ê¤Õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤Î