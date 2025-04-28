ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ーÄã²¼¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£³¡¥£³¡óÁ°¸å USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK13.2910.379.648.64 1MO12.069.439.538.42 3MO11.518.9510.018.36 6MO11.108.5810.098.37 9MO10.728.3510.058.35 1YR10.448.2410.068.38 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.0711.8211.86 1MO10.9611.3810.63