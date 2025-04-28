27ÆüÌë¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¿ÏÊª¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ39ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊáÄ¾Á°¤ÎÃË¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ÏÊª²¼¤í¤»¡×·Ù»¡´±¤Ë°Ï¤Þ¤ìÏ©¾å¤ò¤Õ¤é¤Õ¤é¤ÈÊâ¤¯ÃË¡£¼ê¤Ë¤Ï¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£27Æü¸á¸å11»þ50Ê¬¤´¤í¤ËÄ¹ºê»Ô¤Çµ¯¤­¤¿»ö·ï¤ò»ëÄ°¼Ô¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤ÎÊ¿»³Í¦»ÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤Ç¤¹¡£ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ë¿ÏÅÏ¤ê¤ª¤è¤½16¥»¥ó¥Á¤ÎÊñÃú1ËÜ¤ò½ê»ý¤·¤Æ