4·î4Æü～6Æü¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô·¿¥Õ¥§¥¹¡ØCENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025¡Ù¡£ºÇ½ªÆü¤Î4·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖNEW GENE FEST¡×¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿·À¤Âå¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶¥±é¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¤Ç¡¢5ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬KT Zepp Yokohama¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£ ¢£30Ê¬¤Ç8¶Ê¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Êü½Ð¤·¤¿CLAN QUEEN ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏCLAN QUEEN¡£yowa¡ÊVo