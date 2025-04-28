¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌóÈ¯¸ú¤«¤é73Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡á28Æü¸á¸åÆüËÜ¤¬¼ç¸¢¤ò²óÉü¤·¤¿1952Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌóÈ¯¸ú¤«¤é73Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿28Æü¡¢ÊÆ·³Åý¼£²¼¤Ë»Ä¤µ¤ì¡Ö¶þ¿«¤ÎÆü¡×¤È¸Æ¤Ö²­Æì¸©¤Ç¡¢²á½Å¤Ê´ðÃÏÉéÃ´¤Î²ò¾Ã¤òµá¤á¤ë½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£º£·î¡¢ÊÆÊ¼¤ÎÀ­Ë½ÎÏ»ö·ï¤¬¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ö½÷À­¤Î¿Í¸¢¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÎãÇ¯»ÔÌ±¤Î½¸²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤â±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢ÆáÇÆ»Ô