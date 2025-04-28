¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¤Çµ¯¤­¤¿¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤ª¤è¤½750É¤¤Î¥³¥¢¥é¤¬Åö¶É¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤éÁÀ·â¤µ¤ì¡¢»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥¢¥é¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¥¸¥§¥·¥«¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥óÂåÉ½¡Ö¤¢¤Á¤é¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¥Ð¥¸¡¦¥Ó¥à¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¾å¶õ¤«¤é¡Ê¥³¥¢¥é¤ò¡ËÁÀ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡×ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÆîÅìÉô¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¸¡¦¥Ó¥à¹ñÎ©¸ø±à¤ÇÀè·î¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿¹ÎÓ