Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤ÎÊÝ°é±à¤Ç±à»ù¤ËË½¹Ô¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÊÝ°é»Î¤ÎÃËÀ­¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ËÌµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿1¿³È½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÃÏ¸¡Î©Àî»ÙÉô¤¬¹µÁÊ´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¹µÁÊ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£30Âå¤ÎÊÝ°é»Î¤ÎÃËÀ­¤Ï2020Ç¯4·î¡¢Åö»þ¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤ÎÊÝ°é±à¤Ç±à»ù¡ÊÅö»þ4¡Ë¤òË½¹Ô¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÃÏºÛÎ©Àî»ÙÉô¤Ïº£·î11Æü¡¢ÃËÀ­¤ÎË½¹Ô¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¾Ú¸À¤¹¤ëÆ±Î½¤ÎÊÝ°é»Î2