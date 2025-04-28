¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¼ÇÂçÊå¡Ê41ºÐ¡Ë¤¬¡¢4·î28Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°YouTube¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°¡Û¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÂç´îÍø¡×¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢VTR½Ð±é¤·¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÂç´îÍø¡×¤Î¥Í¥¿¤ò½ÐÂê¤¹¤ë·Á¤ÇVTR½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÃçÎ¤°Í¼Ó¤Î±éµ»¤Ë