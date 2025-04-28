ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ï28Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÂè3½µ¤Î3²óÀï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÁáÂç¤Ï7¡½2¤ÇË¡Âç¤òÇË¤ê¡¢2¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ2¤È¤·¤¿¡£ÌÀÂç¤â8¡½1¤Ç·ÄÂç¤ò²¼¤·¡¢2¾¡1Ê¬¤±¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò2¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£ÁáÂç¤ÏÆó²ó¤Ë½ÂÃ«¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤ê¡¢»Í²ó¤Ï»ûÈø¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£ÌÀÂç¤Ï¾®Åç²Ï¤Î3¥é¥ó¤Ê¤É3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÂç¾¡¤·¤¿¡£