¤ª¤È¤È¤¤¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇµÕÁö¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¡£µÕÁö¼Ö¤Ï¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÎÎÁ¶â½ê¤òÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¡¢¿ÊÆþ¶Ø»ß¤ÎÆ»Ï©¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÕÁö¤ò»Ï¤á¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¤¥ó¥¿¡¼ÄÌ²á¸å¡¢¿ÊÆþ¶Ø»ßÆ»Ï©Æþ¤êµÕÁö³«»Ï¤« ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎµÕÁö¼Ö»ö¸Î´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë»÷¤¿¼Ö¤¬ÎÁ¶â½ê¤òÄÌ²á¤¹¤ëÍÍ»ÒÆÊÌÚ¸©¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Ç¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å10»þ¤´¤íµ¯¤­¤¿¡¢µÕÁö¼Ö¤È¾èÍÑ¼Ö