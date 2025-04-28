¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/28¡ÛNEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤¬4·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶äÈ±¡õ¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÁõÃå¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNEWS¾®»³·Ä°ìÏº¤Î¶äÈ±¡õ¥«¥é¥³¥ó»Ñ¢¡¾®»³·Ä°ìÏº¡¢¶äÈ±¡õÀÄ¥«¥é¥³¥ó»Ñ¸ø³«¤³¤ÎÆü¡¢¾®»³¤Ï¡ÖMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCHOIYAMA¡×¤ÎMV¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖCHOIYAMA¡×¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¹½À®¡¢²Î»ì¤ò¾®»³⾃¤é´ë²è¤·¡¢⾳³Ú¥Á¡¼¥à¤ÈÌÊÌ©