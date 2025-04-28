Ýæ»ÖÔ¥¤¬¼çºÅ¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡Ù¤¬¡¢11·î15Æü¡¢16Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9～11¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¾ÅÆîÇµÉ÷¡ßÝæ»ÖÔ¥¡¢·ãÆÍ¤µ¤»¤¿Æ±»Ö¤Îå«¡Ø¤ª¸«¹ç¤¤¥Ä¥¢ー 2024¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¹ï¤à¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ë ËÜ¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Î¤³¤È¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö »äÎ©¸ÍÄÍ¿å»º¹â¹»¤Ë¤ÆºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕÃæ¤À¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¥Á