¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È¼«¿È¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ´õÈþ¡¢É×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤È°ì½ï¤ËÂçÆé¤ÇÎÁÍý¤³¤ÎÆü¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÈÂ©»Ò¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¶Ú¥È¥ì»þ´Ö¡×¤È¿ù±º¤ÈÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¡£¿ù±º¤È¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ÚÆù¼Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²æ¤¬»Ò¤â¤ß¤ó¤Ê¶ÚÆù¼Á¤Ç¤·¤Æ¡×¡Ö´õ¶õ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤£¡×¤È