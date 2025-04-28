·§ËÜ¸©·Ù¤Ï28Æü¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¤ÎÆ±Î½·Ù»¡´±¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢°û¿©Å¹¤«¤é¼«Âð¤Þ¤Ç¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÇÁ÷¤é¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20Âå¤ÎÃËÀ­½äººÄ¹¤òÄä¿¦1¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£½äººÄ¹¤Ï¡ÖÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½äººÄ¹¤ÏºòÇ¯10·î¡¢¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÃÎ¿Í½÷À­¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¤é¤ä½÷À­¤é¤ò¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Âð¤Þ¤ÇÁ÷¤é¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¸©·Ù¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç