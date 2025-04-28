Ä¶¿Í¤¿¤Á¤¬34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ø¡ªº£Ç¯9·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤ÀÅÁÀâ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Áö¹âÄ·¤Î¥à¥¿ ¥¨¥Ã¥µ¡¦¥Ð¡¼¥·¥à¡Ê33¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¤ÏÃË»ÒÁö¹âÄ·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÈÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î»°Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë1¸Ä¤È¶ä¥á¥À¥ë2¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™ ¤Ç¤Î