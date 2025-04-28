Nayera Abdallah[¥É¥Ð¥¤ £²£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·ÇÉ·Ï¤Î¥¢¥ë¡¦¥Þ¥·¥é¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£²£¸Æü¡¢ÊÆ·³¤Ë¤è¤ëËÌÉô¥µ¥¢¥À¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç°ÜÌ±¼ýÍÆ»ÜÀß¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢£¶£¸¿Í¤¬»àË´¡¢£´£·¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥¤¥¨¥á¥óÆâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ï£±£±£µ¿Í¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ ¥µ¥¢¥À¤Ï¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤ÎµòÅÀ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÊÆ·³¤Î¹¶·â¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿·³»ö