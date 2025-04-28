ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î27ÆüÉÕÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï7°Ì¡¢µ×¾ïÎÃ¤Ï85°Ì¤Ç¤È¤â¤ËÊÑÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1°Ì¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢2°Ì¥í¥ê¡¼¡¦¥Þ¥­¥í¥¤¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¡¢3°Ì¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬5°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë