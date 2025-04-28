¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤Î¡Ø¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë ´öÅÄ¤ê¤é¤ÈPC¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡Ø¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖHere, Tomorrow¡×¤Î¥á¥¤¥­¥ó¥°±ÇÁü¤¬¡¢¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÖHere, Tom