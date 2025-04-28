Âç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤ÈµÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢Âç¿¹¤ÈµÆÃÓ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤ä¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ËÜºî¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÉúÀþ¤À¤é¤±¤Î¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤â¸ø³«¢£¡ÚÂç¿¹