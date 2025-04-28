Ã´Ç¤¤¬ÉÝ¤¯¤Æ³Ø¹»¤òµÙ¤ó¤ÀÌ¼¡£Êì¿Æ¤¬ÀµÄ¾¤ËÅÅÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÄÆþ³ØÁá¡¹¡¢ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£Ì¼¤¬¤¦¤á¤­¤Ê¤¬¤éÊì¿Æ¤ËÁÊ¤¨»Ï¤á¤¿¤³¤È¡¿Ì¼¤¬¾®1¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Ë¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¿·1Ç¯À¸¤Î¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¿´ÇÛÀ­¤ÊÌÌ¤âÊú¤¨¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ø¸µµ¤¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1½µ´Ö¡¢2½µ´Ö¤È·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡£¤¦¤á¤­À¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èè¤ì¤¬½Ð»Ï¤á¤ëº¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÀ¤é¤«