ÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬ÆüËÜ¤ÎÂçºå¤ÈÅìµþ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¸ø±é¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë4·î18¡Á19Æü¡¢26¡Á27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 Ji Chang Wook Japan Tour-Wooki Wooki¡×¤Ë¤Ï1Ëü6500¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¤·¤¿º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¤Î´¶À­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥¢¥Î¡¢¾ÈÌÀ¡¢ÆÍ½ÐÉñÂæ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê±é½Ð