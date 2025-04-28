5月場所に横綱昇進をかける大関・大の里だが、昇進の壁になるはずの横綱・大関陣が本調子ではない。3月場所は、新横綱・豊昇龍が9日目を終えて5勝4敗、金星配給3個という相撲内容で10日目から途中休場に追い込まれた。大関・琴櫻も10日目までに5勝5敗と苦戦。終盤に3連勝して8勝7敗でなんとかカド番を脱出する有り様だった。これは連覇を狙う大の里が昇進に有利な状況に見える。【写真】向正面に登場した「溜席の着物美人」し