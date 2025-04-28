◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦統一王者・井上尚弥―ラモン・カルデナス（５月４日＝日本時間５日、米国ネバダ州ラスベガスＴ―モバイル・アリーナ）世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝は２７日（日本時間２８日）、米ネバダ州ラスベガスで渡米後初のオフを過ごした。自身のＳＮＳで「１ｗｅｅｋｔｏ