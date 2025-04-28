¥é¥Ã¥Ñ¡¼Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤¬,28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¤á¤°¤ë¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£MCÀÐ°æÎ¼¼¡¤«¤éËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ï¤ÉÛ¤Ï¡ÖËüÇî¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈËüÇî¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£ÀÐ°æ¤«¤é¡Ö¥«¥ë¥Þ¤µ¤ó¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤«Ê¸¶ç¤Ð¤Ã¤«¸À¤¦¤Ê¡Ù¤È¡×¤È¡¢X¤Ç¤ÎËüÇî¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì