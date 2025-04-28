by Jernej Furman from SloveniaGoogle DeepMindイギリス法人の従業員約300人が、イギリスのテクノロジー企業の労働組合「Communication Workers Union(CWU)」への加入を求める動きを進めています。この動きは、同社がAI技術を防衛企業に販売する決定やイスラエル政府との関係に対して異議を唱えるためとのことです。DeepMind UK staff seek to unionise and challenge defence deals and Israel linkshttps://www.ft.com/content/
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