Googleは検索事業に関する独占禁止法違反を理由に、アメリカ司法省から訴訟を提起されており、Chrome事業の売却を迫られています。この訴訟において、Chrome担当ゼネラルマネージャーを務めるパリサ・タブリズ氏が、「GoogleからChromeを分離してもこれまで通りChromeを運用することはできない」と証言しました。Only Google Can Run Chrome, Company’s Browser Chief Tells Judge - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/art