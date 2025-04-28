★温泉ソムリエ郄地優吾の日帰り温泉丸裸★温泉ソムリエの資格を持つSixTONES郄地優吾がGWにまだ間に合う！人気温泉宿を予約なしで楽しむ裏技を紹介！温泉宿・ホテル総選挙２０２４「泉質自慢部門」1位の露天風呂やライブキッチンが豊富なビュッフェを大満喫！【出演者】SixTONES郄地優吾・柳沢慎吾・雛形あきこ・たんぽぽ川村エミコ 【ご紹介させていただいた施設】箱根湯本温泉天成園住所：神奈川県足