³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íー¤Ï¡¢ºÇ¿·µ¬³Ê¡ÖWi-Fi 7¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥ÉWi-Fi¥ëー¥¿ー¡ØWSR3600BE4P¥·¥êー¥º¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯6·î¾å½Ü¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£5GHzÂÓ¤Ç¤ÏºÇÂç2882Mbps¡¢2.4GHzÂÓ¤Ç¤ÏºÇÂç688Mbps¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÍýÏÀÃÍ¡Ë¤Î¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇ¿·¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛBUFFALO¡¢Wi-Fi7ÂÐ±þ¥ëー¥¿ー¡ØWSR3600BE4P¥·¥êー